Vorig jaar zijn er minder 06-nummers uitgegeven. Het aantal is gedaald omdat aanvragen streng worden getoetst om misbruik door oplichters en fraudeurs tegen te gaan.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) merkt al jaren een lichte daling in de uitgifte van mobiele nummers, ondanks dat de vraag hoog blijft. Het uitgiftepercentage van 06-nummers lag vorig jaar op ruim 87 procent, schrijft het ACM in de Monitor Nummeruitgifte, dat vrijdag verscheen.

Volgens de marktwaakhond komt de daling door de "strikte toetsing bij de aanvragen". De toezichthouder wil namelijk zo veel mogelijk voorkomen dat telefoonnummers worden misbruikt door oplichters en fraudeurs. Door die strenge toetsing loopt het aantal toegekende informatie- en abonnee-informatienummers ook terug, schrijft de ACM.

Vorige maand heeft de toezichthouder twee 0906-nummers ingetrokken, die van misleidende doorschakeldiensten waren. Mensen werden via deze telefoonnummers tegen betaling doorverbonden met de Belastingtelefoon, terwijl deze ook gratis te bellen is.

De ACM is verantwoordelijk voor de voorraad van telefoonnummers in Nederland. De nummers worden vanuit de toezichthouder uitgegeven aan telecomaanbieders, die ze aan klanten kunnen koppelen. In totaal zijn er 60 miljoen nummers beschikbaar.