Snapchat is intern begonnen met het testen van een betaald abonnement genaamd Snapchat Plus, bevestigt een woordvoerder vrijdag aan The Verge. Mensen krijgen daarmee onder meer sneller toegang tot nieuwe functies van de app.

Veel details maakt de woordvoerder niet bekend. "Met een betaald abonnement kunnen we exclusieve, experimentele en vroege functies delen", zegt ze. "Ook kunnen we van abonnees leren welke functies zij het liefst in Snapchat willen zien."



Apponderzoeker Alessandro Paluzzi heeft meer informatie gevonden. Hij schrijft op Twitter dat het abonnement op dit moment 4,59 euro per maand kost of 45,99 euro per jaar. Die prijzen kunnen nog veranderen.

Met Snapchat Plus kunnen mensen een ander als allerbeste vriend bestempelen. Diegene blijft dan altijd bovenaan staan bij de berichten. Daarnaast krijgen abonnees toegang tot exclusieve Snapchat-iconen, kunnen ze zien waar hun vrienden de afgelopen 24 uur waren en krijgen ze inzicht in hoeveel vrienden hun Stories meerdere keren hebben gezien.

Ook andere socialemediaplatforms werken aan abonnementsdiensten. Zo heeft Twitter vorig jaar in de eerste landen zijn Blue-abonnement uitgebracht. Daarmee kunnen mensen bijvoorbeeld verstuurde tweets terughalen of het appicoon aanpassen.

Chatdienst Telegram werkt eveneens aan een abonnementsdienst, die mogelijk later deze maand verschijnt. Het abonnement geeft gebruikers onder meer toegang tot exclusieve stickers, een geanimeerde profielfoto en snellere downloads.