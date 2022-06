Bij game-uitgever Activision Blizzard is geen sprake van grootschalige en systematische intimidatie op de werkvloer. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat het bedrijf zelf heeft uitgevoerd.

In het rapport erkent het bedrijf dat er enkele problemen zijn geweest. "Elke keer dat iemand zich vernederd of minderwaardig voelt, is er een te veel", schrijft Activision Blizzard. Maar volgens de uitgever is de hoeveelheid wangedrag dat werd gemeld "relatief klein voor een bedrijf met de omvang van Activision Blizzard".

Leidinggevenden en bestuursleden waren volgens het onderzoek niet op de hoogte van intimidatie of discriminatie op de werkvloer. "In tegenstelling tot alle beschuldigingen is door de raad en externe adviseurs bepaald dat er geen bewijs is dat leidinggevenden ooit bewust meldingen van intimidatie hebben genegeerd."

Activision Blizzard zegt slachtoffer te zijn geworden van een stroom aan kritiek in de media. Het bedrijf zegt dat in de berichtgeving wordt geprobeerd het hele bedrijf over één kam te scheren, terwijl slechts een klein deel van de werknemers zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Het bedrijf legt de schuld neer bij de "zeer opruiende" overheidsorganisatie DFEH in Californië. De Amerikaanse staat beschuldigt Activision Blizzard ervan vrouwelijke medewerkers te hebben gediscrimineerd door hen minder te betalen dan mannen. Ook hebben verschillende leidinggevenden volgens de DFEH vrouwen lastiggevallen.

De DFEH spande een rechtszaak aan nadat een toezichthouder twee jaar lang onderzoek had gedaan naar de werkcultuur binnen Activision Blizzard. De zaak loopt nog.