Elon Musk heeft voor het eerst met medewerkers van Twitter gesproken. De miljardair bracht in april een bod van 44 miljard dollar (41,8 miljard euro) uit op het platform, dat door het Twitter-bestuur werd geaccepteerd. Inmiddels staat de overname op pauze, vanwege onenigheid over het aantal bots en nepaccounts op het platform. Musk kon medewerkers niet vertellen of de deal überhaupt doorgaat.

Wel zei Musk dat hij het aantal bots en nepaccounts op Twitter nog steeds onderzoekt. Het platform noemde dit euvel zijn "grootste zorg", schrijft Reuters. Begin mei trok Musk een bericht van Twitter in twijfel dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers op het platform uit spamaccounts bestaat. Volgens Musk gaat het eerder om 20 procent.

Tot er duidelijkheid is over het precieze aantal staat de overname op pauze, kondigde de miljardair aan. Ruim een week geleden gaf Twitter Musk toegang tot alle informatie over de hoeveelheid nep- en spamaccounts op het platform, maar dat lijkt nog geen doorslaggevende factor te zijn geweest.

In het gesprek met de medewerkers zei Musk donderdag dat hij harder wil optreden tegen bots en spam. "Het moet veel lastiger worden om een trollenleger op te zetten", zei hij. Ook vertelde hij dat mensen op Twitter belachelijke dingen moeten kunnen zeggen, zolang ze binnen de grenzen van de wet blijven. Aanvullend zei hij dat het bereik van berichten met een schadelijke inhoud geremd moet worden.

Onder zijn leiding moet Twitter groeien naar een miljard gebruikers, zei Musk. Op het moment telt het platform er 229 miljoen. Hoe hij dat aantal precies wil bereiken, is niet duidelijk.

Mogelijke ontslagronde bij Twitter

Hoewel Musk eerder zei minder advertenties op Twitter te willen zien, noemde hij reclames in het gesprek met medewerkers wel belangrijk. "Ik ben niet tegen advertenties. Maar ik zou waarschijnlijk wel tegen adverteerders zeggen: maak de reclames zo vermakelijk mogelijk."

Musk hintte ook op een mogelijke reorganisatie van het bedrijf. Volgens hem moet er iets gebeuren, omdat de uitgaven nu hoger zijn dan de inkomsten. "Iedereen die een belangrijke bijdrage levert, hoeft zich nergens zorgen over te maken."