Japan gaat strenger optreden tegen online pesterijen, schrijft NBC News. Met de komst van een nieuwe wet, die deze zomer moet ingaan, kunnen daders een jaar celstraf of een boete van 300.000 yen (ruim 2.100 euro) krijgen.

Er bestonden in Japan al straffen voor cyberpesten. De maximumcelstraf was dertig dagen. De boete bedroeg 10.000 yen (72 euro). Deze week besloten Japanse wetgevers dat die straffen strenger moesten worden.

In 2020 beroofde Hana Kimura zich van het leven. De 22-jarige professioneel worstelaar en realityster was het doelwit van online pesterijen. Sindsdien is er in Japan veel aandacht voor cyberpesten.

Twee mannen die Kimura online beledigden, kregen vorig jaar beiden een boete van zo'n 65 euro opgelegd voor hun gedrag. De moeder van de realityster vond de straffen te mild en pleitte bij wetgevers voor een verandering en een hardere aanpak van dergelijk gedrag.

De wet is overigens omstreden. Tegenstanders zeggen dat de wet de kritiek op machthebbers en de vrijheid van meningsuiting beperkt. Over drie jaar worden de regels nog eens bekeken om te zien wat voor gevolgen ze hebben gehad.