Een Britse consumentenrechtenactivist sleept Apple voor de rechter, omdat het bedrijf in 2017 besloot de prestaties van oudere iPhones met verslechterde accu's te verminderen. Dat schrijft The Guardian donderdag. Twee jaar geleden schikte Apple in de Verenigde Staten in een soortgelijke zaak voor zeker 310 miljoen dollar (zo'n 295 miljoen euro).

Apple bevestigde in 2017 dat prestaties van bepaalde iPhones werden teruggeschroefd om de lithium-ion accu's te beschermen. Verslechterde accu's konden ervoor zorgen dat een telefoon ineens zou uitvallen. Apple had zijn oplossing niet naar klanten gecommuniceerd. Ook konden gebruikers de optie om prestaties te verminderen niet zelf in- of uitschakelen.

Als de rechter activist Justin Gutmann in het gelijk stelt, kan het zomaar zo zijn dat Apple 750 miljoen pond (zo'n 878 miljoen euro) aan schadevergoeding moet betalen. Dat geld zou dan worden verdeeld over de ongeveer 25 miljoen Britten die zo'n getroffen telefoon hadden gekocht.

De claim geldt voor de iPhone 6, 6 Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus en de iPhone X. "In plaats van klanten de keuze te geven om een accu te vervangen of hen compensatie te bieden, heeft Apple mensen misleid door zomaar een software-update door te voeren die de telefoons met ongeveer de helft vertraagden", zegt Gutmann.

Activist wil signaal afgeven aan grote techbedrijven

De activist hoopt met de rechtszaak een signaal af te geven aan andere grote techbedrijven. "Zodat ze hun werkwijze herzien en zich zullen onthouden van dit soort gedrag."

Apple verklaart tegenover The Guardian dat het bedrijf nooit met opzet de levensduur van een Apple-product zou verkorten of de gebruikservaring zou verslechteren. "Ons doel is altijd geweest om iPhones zo lang mogelijk mee te laten gaan."

Inmiddels laat Apple in de instellingen van iPhones zien of de prestatievermindering actief is. Dat kunnen mensen opzoeken op de pagina 'Batterijconditie'.