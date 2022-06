Wat is de beste soundbar? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Met een soundbar verbeter je relatief eenvoudig het geluid van je tv. Meestal kost het ook maar weinig ruimte aangezien je de speakerbalk direct onder je tv plaatst. Wel hebben sommige soundbars een extra losstaande speaker voor de basgeluiden (subwoofer).

De Consumentenbond test soundbars op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energiegebruik. Er zijn in totaal 67 soundbars getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een soundbar van Yamaha komt als Beste uit de Test. Een model van JBL is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Yamaha YSP-2700

Deze soundbar van Yamaha is al wat langer op de markt en niet bepaald goedkoop. Maar hij verslaat nog steeds alle concurrenten, ook nieuwere modellen. Hij is voorzien van wifi en bluetooth en heeft een losse subwoofer.

De geluidskwaliteit van de YSP-2700 is uitstekend. Zowel het stereogeluid, bijvoorbeeld tijdens muziek luisteren, als het geluid tijdens een film is erg goed. Hoge, midden- en lage tonen zijn goed in balans. Ook bij redelijk hoog volume klinkt het geluid zuiver.

Tijdens een film komen de effecten links en rechts goed door. Ook het stemgeluid klinkt goed. Alleen de bas zou nog wat dieper mogen klinken.

Hij is makkelijk te bedienen, zowel met een afstandsbediening als met een smartphone of tablet. Je kunt muziek streamen via bijvoorbeeld Apple Airplay of Spotify Connect.

Een nadeel is dat de soundbar geen uitknop heeft en dus altijd op stand-by blijft staan. Dit is bij alle geteste soundbars het geval en kost onnodig energie. Je kunt dit oplossen door de soundbar aan te sluiten op een stekkerdoos met een aan-uitschakelaar.

Beste Koop: JBL Bar 5.0 Multibeam

Deze soundbar van JBL is een stuk goedkoper in aanschaf dan de Yamaha. Maar je levert wel wat in op de prestaties.

Het geluid van de JBL is behoorlijk goed, maar haalt het niet bij die van de Yamaha. Het geluid van de JBL klinkt soms iets onnatuurlijk. Opmerkelijk is dat de bas wel voldoende vol klinkt, ondanks het ontbreken van een subwoofer.

Het geluid bij films is ook goed en klinkt prettig. Het geluid geeft een levendige indruk en stemmen klinken helder. De effecten van hoog naar laag doen het iets beter dan van links naar rechts.

Bedienen doe je via een app. Muziek streamen kan via Apple Airplay en Google Chromecast. Net als bij de Yamaha heeft ook de JBL geen uitknop.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.