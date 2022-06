Toshiba, Sony en Samsung hebben donderdag een grote rechtszaak verloren. Ze gingen in beroep tegen een kartelboete die zij opgelegd kregen van de Europese Commissie, maar het Europees Hof van Justitie heeft donderdag geoordeeld dat deze boete terecht was.

De Europese Commissie legde in 2015 vijf bedrijven een boete op van in totaal 116 miljoen euro. De grootste boete van 41,3 miljoen euro ging naar Toshiba Samsung Storage Technology, een samenwerkingsverband tussen Toshiba en Samsung. Sony moest in totaal 36,23 miljoen euro betalen.

Volgens de Commissie hebben de bedrijven de mededingingsregels geschonden door deel te nemen aan een kartel op de markt van optische diskdrives. Die worden onder meer gebruikt in laptops van Dell.

Een economisch kartel is een overeenkomst tussen bedrijven die bedoeld is om de onderlinge concurrentie te verminderen. Volgens de Europese Commissie is dat in ieder geval tussen 2004 en 2008 gebeurd.

De bedrijven gingen tegen de uitspraak in beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat oordeelde donderdag echter dat "er geen enkele aanleiding is" om de boetes te verwerpen of te verlagen.