Een app om kindvriendelijke locaties in Utrecht te vinden en een exclusieve topgame van Netflix. Dit zijn de apps van de week.

SOO

Als je met kinderen op pad wil, kan het lastig zijn om kindvriendelijke locaties te vinden. Een plek waar je gezellig wat kunt eten bijvoorbeeld, terwijl kinderen vrij kunnen spelen en je de mogelijkheid hebt om een baby te verschonen. De nieuwe app SOO biedt hulp met locaties op een kaart.

Via icoontjes wordt aangegeven welke kindvriendelijke faciliteiten een locatie heeft. Specifiek gaat het om de aanwezigheid van een kinderstoel, speelgoed, een speeltuin, een verschoonplek en een kindermenu. Alle locaties zijn in vier categorieën verdeeld: horeca, cultuur, spelen en dagje uit.

SOO werkt vooralsnog alleen in Utrecht. Hoewel de app een volledige kaart van Nederland heeft, zijn er alleen in de Domstad locaties te vinden. Deze plekken zijn wel allemaal geverifieerd door de makers van de app. Gebruikers kunnen zelf suggesties doen voor extra locaties of een eigen locatie aanmelden.

Download SOO voor Android of iOS (gratis).

Poinpy

Netflix richt zich naast films en series inmiddels ook op smartphonegames. Heb je een Netflix-abonnement? Dan kun je de nieuwe game Poinpy spelen, van de maker van het heerlijke spelletje Downwell.

Je speelt als een wezentje dat achterna wordt gezeten door een enorme kat. Die kat is tevreden te houden via sapjes, maar dan wel enkel sapjes die bestaan uit specifieke fruitcombinaties.

Terwijl je omhoog springt, kom je stukken fruit tegen. Met de beperkte sprongen die je hebt, moet je de juiste fruitcombinatie te pakken krijgen en vervolgens een stomp naar beneden doen om het sapje te serveren. Lukt dat niet binnen de tijd, dan ben je de klos.

Netflix lijkt games dus serieus te nemen, met Poinpy als een van de leukste smartphonegames die we tot nu toe in 2022 gezien hebben.

Download Poinpy voor Android of iOS (gratis met een Netflix-abonnement).

45 Poinpy

Pokédexus

Liefhebbers van Pokémon opgelet, want een fan heeft twee jaar lang gewerkt aan een app waarin je alles kunt vinden over deze populaire monstertjes. Pokédexus is nu gratis te downloaden voor Android.

Alle 898 Pokémon hebben in de app onder andere een beschrijving, uitleg over waar ze te vinden zijn en over welke aanvallen ze kunnen doen. Tevens kun je informatie vinden door te zoeken op aanvallen, locatie en type. Net zoals bij een Pokédex uit de games, dus.

In de app zijn ook Pokémon te vangen. Dat gebeurt via een quiz. Vind je een Pokémon, dan moet je eerst enkele vragen over de monsters en bijhorende games beantwoorden. Als je de juiste antwoorden geeft, mag je de monsters aan je collectie toevoegen.

Dit is geen officiële app, dus er is altijd een kans is dat de app binnenkort uit de Play Store wordt verwijderd. Als je Pokédexus wil downloaden, kun je er daarom maar beter snel genoeg bij zijn. De maker denkt zelf dat er geen probleem is, omdat hij geen geld verdient met de app.

Download Pokédexus voor Android (gratis).