Facebook gaat binnenkort zijn tijdlijn aanpassen, meldt The Verge woensdag. Gebruikers krijgen daardoor meer stories en reels-video's te zien van personen of pagina's waar zij niet bevriend mee zijn of die zij niet volgen.

De stories (verhalen) en reels (korte video's) zullen worden geselecteerd door een algoritme. Gebruikers zouden daardoor alleen beelden te zien moeten krijgen die zij vermoedelijk kunnen waarderen. Het sociale medium hoopt op deze manier de tijdlijn interessanter te maken voor gebruikers.

Facebook treedt hiermee in de voetsporen van TikTok. Dat videoplatform werkt al sinds het begin met een algoritmische tijdlijn waarbij gebruikers inhoud te zien krijgen van personen die zij niet volgen. Facebook doet dit ook al, maar in mindere mate. Het sociale medium wil nu een stap verder gaan en meer inzetten op video.

Ook wordt Facebook Messenger weer toegevoegd in de Facebook-app. Jaren geleden werd deze mogelijkheid juist weggehaald. Gebruikers moeten nu nog de aparte Messenger-app gebruiken om te kunnen chatten via Facebook.

Wanneer de veranderingen precies worden doorgevoerd, is nog niet bekend. Een woordvoerder van Facebook bevestigt de plannen tegen The Verge.