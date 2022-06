YouTube Shorts, de concurrent van TikTok, worden maandelijks door anderhalf miljard ingelogde gebruikers bekeken. Dat zegt de videodienst woensdag tegen TechCrunch. Als dat aantal klopt, heeft YouTube zijn concurrent ingehaald.

De recentste cijfers van TikTok komen uit september vorig jaar. Toen had de app naar eigen zeggen een miljard maandelijkse gebruikers. De verwachting was dat TikTok de anderhalf miljard ergens dit jaar zou aantikken. Of dat al is gebeurd, is niet bekend.

Volgens YouTube zorgen de Shorts ervoor dat ook langere video's meer worden bekeken. Het bedrijf zegt dat kanalen die beide videoformaten uploaden meer abonnees krijgen en dat mensen langer naar hun video's kijken.

Voor de korte video's is geen aparte YouTube-app. In plaats daarvan is er een apart tabblad waar mensen naar de filmpjes kunnen kijken. Net als op TikTok kunnen mensen steeds omhoog vegen om naar de volgende video te gaan.

TikTok stond lange tijd bekend om zijn korte video's, maar heeft de maximale speeltijd inmiddels opgerekt tot tien minuten. Daarmee hoopt de app mensen langer vast te houden.