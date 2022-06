Je stopt je oordopjes elke dag in je oren, maar misschien sta je er nooit bij stil dat ze daar best wel vies van worden. Met deze tips geef je je AirPods of andere dopjes een stevige schoonmaakbeurt.

Oorsmeer op je oordopjes ziet er niet alleen onsmakelijk uit, maar kan ook je apparatuur beschadigen. Een oordopje dat vol met smurrie zit, kan minder goed functioneren of zelfs helemaal kapot gaan.

En misschien nog wel erger: dat aangekoekte oorsmeer kan ook voor pijnlijke oorinfecties zorgen. Troep die zich maar blijft ophopen en dat je vervolgens elke dag weer in je oren stopt, is nou eenmaal niet zo hygiënisch. Genoeg reden om af en toe wat te poetsen.

Dopjes wassen

Heb je een 'in-ear'-koptelefoon, oftewel oordopjes die helemaal in je oor verdwijnen? Dan moet je zorgvuldig te werk gaan. Controleer eerst of jouw dopjes siliconen opzetstukjes hebben en haal die eraf.

Ook deze stukjes verdienen een schoonmaakbeurt, maar daar hoef je niet zo voorzichtig mee te zijn. Je kunt ze gewoon in een laagje water met sop dompelen en schoonvegen met een borsteltje of wattenstaafje.

Bij de oordopjes zelf moet je wel oppassen. Ga niet met een tandenstoker of naald alle troep lospeuteren, want dan is de kans groot dat je het vuil juist door de gaatjes heen prikt. Daarom is het ook niet verstandig om er hard op te blazen, aangezien je waarschijnlijk de oorsmeer gewoon dieper je oordopje in blaast. We willen de koptelefoon schoonmaken, niet het vuil er nog dieper insteken.

De beste oplossing is een kleine tandenborstel of een ander zacht borsteltje. Leg een stukje wc-papier op tafel en houd je oordopje er ondersteboven boven. Wrijf nu zachtjes het vuil los en tik af en toe op de bovenkant van het dopje, zodat de troep op het papier valt. Als alles weg is, ontsmet je het oordopje met een vezeldoekje en een beetje schoonmaakalcohol.

Koptelefoon

Ook als je een koptelefoon hebt die je niet in je oor propt, een over-ear- of on-ear-koptelefoon die je op je oren zet, is het verstandig om die zo nu en dan te poetsen. De troep is hier een stuk minder zichtbaar en er komt natuurlijk niet echt oorsmeer op te zitten, maar toch heb je zo'n ding elke dag misschien wel uren op je oren zitten.

Bij de meeste koptelefoons kun je de buitenste kussens loshalen. Omdat deze headsets wat groter zijn, hoef je ook wat minder voorzichtig te werk te gaan. Pak gewoon een vochtig doekje met een beetje sop en wrijf de buitenkant schoon. Houd de koptelefoon natuurlijk wel op z'n kop, zodat het water er niet in loopt.

De oorkussens boen je vervolgens schoon met een vezeldoekje en een klein beetje schoonmaakalcohol. Als je echt grondig wil zijn, kun je met een wattenstaafje de kleine hoekjes en het vuil in de naden meepakken. Je oren zullen je dankbaar zijn.