De Amerikaanse chipmaker Qualcomm hoeft een boete van 1 miljard euro niet te betalen. Het bedrijf kreeg de boete in 2018 opgelegd door de Europese Commissie, maar het Europees Hof van Justitie heeft deze woensdag geschrapt.

Volgens de Europese Commissie had Qualcomm tussen 2011 en 2016 oneerlijke afspraken gemaakt met technologieconcern Apple over het exclusieve gebruik van zijn chips in Apples iPhones en iPads.

Qualcomm sloot concurrenten op deze manier meer dan vijf jaar lang uit op de markt voor bepaalde chipsets, zei EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) destijds. Ze legde daarom een boete van 997 miljoen euro op. Ze kan nog tegen het besluit van het hof in beroep gaan.

Volgens het Gerecht, een onderdeel van het hof in Luxemburg, is de analyse van de Commissie niet geldig. Ook heeft de chipmaker zich door een aantal "procedurele onregelmatigheden" niet goed kunnen verdedigen.

Qualcomm is veruit de grootste fabrikant van chips die nodig zijn om smartphones en tablets met 4G-netwerken te verbinden. Het bedrijf had in de periode van 2011 tot en met 2016 een marktaandeel dat boven de 90 procent uit kwam.