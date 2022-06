In Europa zijn in het eerste kwartaal van 2022 veel minder smartphones verscheept dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een afname van 12 procent, meldt persbureau Reuters op basis van cijfers van marktonderzoeker Counterpoint Research. Het zou gaan om de grootste daling in een decennium.

Volgens de marktonderzoeker komt dat doordat consumenten beter op de kosten zijn gaan letten nu alles vanwege de oorlog in Oekraïne duurder wordt. Daarnaast worden als gevolg van de strenge lockdowns in China minder telefoons geproduceerd, waar het coronavirus momenteel weer opleeft. Ook zijn verschillende onderdelen nog altijd slecht leverbaar.

Marktleider Samsung zag zijn aantal verscheepte smartphones met 16 procent dalen, terwijl Apple een daling van 6 procent noteerde. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal verscheepte telefoons in het tweede kwartaal verder zal kelderen.

Eerder meldde marktonderzoeker Canalys al dat ook wereldwijd minder smartphones zijn verscheept. Het gaat om een afname van 11 procent in het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde periode in 2021.