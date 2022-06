Instagram kampt met een probleem waardoor gebruikers steeds dezelfde stories te zien krijgen. Ze moeten steeds alles opnieuw bekijken voordat ze nieuwe verhalen kunnen zien.

De problemen zijn in de loop van dinsdag begonnen. Hoe groot het probleem precies is, is onduidelijk. Op sociale media klagen veel mensen dat ze er last van hebben.

Het lijkt erop dat Instagram niet meer onthoudt welke verhalen gebruikers al bekeken hebben. Wanneer zij een nieuwe story willen bekijken, moeten ze ook alle oude verhalen bekijken. Ook als ze dat al eerder hebben gedaan.

Een woordvoerder van Instagram-moederbedrijf Meta bevestigt tegen The Verge dat "sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot Instagram Stories". Er wordt volgens haar gewerkt aan een oplossing.