De geheime diensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets vernietigen die ze van belang achten voor de nationale veiligheid. Deze zijn te lang bewaard gebleven, oordeelt de klachtencommissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTVID) woensdag.

Het besluit is genomen op basis van een klacht die burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom vorige zomer hierover had ingediend, schrijft NRC.

De geheime diensten zeggen dat de datasets met gegevens van mogelijk miljoenen burgers van groot belang zijn voor hun onderzoek. In 2020 adviseerde de toezichthouder na een aantal hacks al om de datasets te vernietigen. Maar de diensten waren hierop tegen, vanwege het belang van het onderzoek naar de bescherming van de nationale veiligheid.

Een nieuwe regeling stelde dat de data zo lang als nodig bewaard mocht worden. Maar alleen op voorwaarde dat de data ieder jaar opnieuw werd beoordeeld op relevantie. Maar uit onderzoek blijkt dat de diensten deze nieuwe regels niet opvolgen. Voor deze vijf datasets geldt dat de relevantie te laat werd beoordeeld en de toegang ertoe voor sommigen niet werd beperkt, terwijl dat wel had gemoeten.

De AIVD en MIVD krijgen twee weken de tijd om de datasets te vernietigen. Over de aard en omvang van de datasets is niets bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken komt woensdag met een reactie op de uitspraak van de commissie.