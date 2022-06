Verschillende populaire VPN-bedrijven halen hun servers weg uit India. Eind juni treden in het land nieuwe regels in werking die het VPN-aanbieders verplichten om klantgegevens op te slaan, zoals namen, IP-adressen, e-mailadressen en betalingen. Daar willen de aanbieders niet in mee.

NordVPN is volgens TechCrunch het recentste bedrijf dat de VPN-diensten van de Indiase markt haalt. Met een VPN (virtual private network) kunnen gebruikers anoniem verbinding maken met het internet. Dat gebeurt vaak via een server in een ander land.

Er worden door NordVPN geen klantdata bijgehouden, meldt het bedrijf. "Maar daarnaast vinden we het beschermen van de privacy van onze klanten zeer belangrijk", zegt een woordvoerder. "Daarom kunnen we geen servers meer in India houden."

Maar NordVPN is niet het enige bedrijf dat op die manier ingrijpt. Ook Express VPN en SurfShark hebben hun servers uit India gehaald. Sommige providers zeggen wel VPN's te blijven aanbieden aan Indiase gebruikers, maar mogelijk is ook dat tegen de regels.

De nieuwe wetgeving werd vorige maand aangekondigd door minister Rajeev Chandrasekhar, die vindt dat VPN-aanbieders die niet aan de regels voldoen, zich moeten terugtrekken uit het land. De minister zegt dat de nieuwe regels zijn bedoeld om cyberaanvallen tegen te gaan en de cyberbeveiliging van India te versterken.