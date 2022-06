Mensen die hun Android-telefoon inruilen voor een iPhone kunnen voortaan gemakkelijker hun chatgeschiedenis van WhatsApp overzetten. Dat maakt Meta-directeur Mark Zuckerberg bekend in een bericht op Facebook. Andersom berichten overzetten was vorig jaar al mogelijk.

Het overzetten van WhatsApp-berichten van een Android-telefoon naar een iPhone werkt met de 'Move to iOS'-app van Apple voor Android. Met de functie worden niet alleen tekstberichten, maar ook video's, foto's en spraakberichten overgezet.

Bij het installeren van een nieuwe iPhone kunnen mensen de berichten overhevelen via het scherm 'Zet over van Android'. Vervolgens zoekt de iPhone naar de 'Move to iOS'-app van het oude toestel en is voortaan ook WhatsApp als bron te selecteren.

Na het overzetten van de data moet de WhatsApp-gebruiker zich eerst verifiëren op de iPhone. Pas daarna wordt de informatie ontgrendeld en is de chatgeschiedenis te lezen.