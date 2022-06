De Duitse privacytoezichthouder Bundeskartellamt start een onderzoek om te onderzoeken of Apple de concurrentieregels overtreedt met zijn App Tracking Transparency. Daardoor moeten apps gebruikers toestemming vragen voordat ze hun gegevens kunnen volgen in apps of websites van andere bedrijven.

De toezichthouder wil uitzoeken of Apple geen belemmering vormt voor ontwikkelaars. Voorzitter van de Bundeskartellamt Andreas Mundt juicht het toe dat gebruikers zelf bepalen hoe hun gegevens verwerkt mogen worden. "Maar een bedrijf zoals Apple, dat zelf de regels bepaalt voor zijn App Store, zou regels moeten opstellen om de concurrentie te bevorderen", zegt hij. "We twijfelen of dit het geval is als we zien dat de regels van Apple wel gelden voor anderen, maar niet voor Apple zelf."

Apple zou in dat geval een voordeel hebben op concurrenten, zegt de toezichthouder. Uit een vooronderzoek zou blijken dat de techgigant zichzelf uitsluit van zijn eigen regels. Overigens voegt Apple geen advertenties toe aan eigen apps, maar in de appwinkel zijn wel reclames te zien. Door te registreren welke apps en sites mensen nog meer bezoeken, kunnen gerichte advertenties getoond worden.

Ook in andere landen kijken toezichthouders mee naar het gebruik van Apples trackingregels. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zeggen de kwestie nauwlettend te volgen en Polen kondigde eind vorig jaar een onderzoek aan.