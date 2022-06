Jarenlang was het de populairste webbrowser: Internet Explorer. Maar nu trekt Microsoft er na 27 jaar grotendeels de stekker uit. Het bedrijf stopt woensdag de ondersteuning voor Internet Explorer 11 op Windows 10.

Het einde van Internet Explorer komt niet als een verrassing. In 2016 stopte Microsoft al met de ontwikkeling van nieuwe functies voor de webbrowser. In plaats daarvan focuste het bedrijf zich op zijn nieuwe browser Microsoft Edge.

Bovendien had de techgigant vorig jaar al aangekondigd in 2022 te stoppen met de ondersteuning van Internet Explorer. Windows 10-gebruikers die Internet Explorer nog proberen te openen, worden doorverwezen naar opvolger Microsoft Edge.

"De toekomst van Internet Explorer op Windows 10 is Microsoft Edge. Deze webbrowser is niet alleen sneller, maar ook veiliger en moderner. Ook heeft het een speciale modus voor oude websites die nog functies van Internet Explorer gebruiken", schreef Sean Lyndersay van Microsoft vorig jaar in een blog.

Browser was jarenlang enorm populair

Internet Explorer werd in 1995 uitgebracht, als onderdeel van Windows 95. Jarenlang was het de populairste webbrowser. In 2002 piekte het marktaandeel op zo'n 95 procent.

Rond 2009 kwam er een omslagpunt: mensen gingen steeds meer van hun webbrowser verwachten. Microsoft aarzelde in het begin om moderne functies aan Internet Explorer toe te voegen. Opgekomen concurrenten zoals Google Chrome en Mozilla Firefox deden dit wel, waarna veel mensen overstapten. Toen Microsoft toch overstag ging en nieuwe functies begon toe te voegen, was het kwaad al geschied.

Internet Explorer is bovendien al een lange tijd in verval. Waar concurrerende browsers regelmatig updates kregen, gebeurde dat bij Internet Explorer veel minder vaak. Daarnaast gingen de updates bij concurrenten vaak automatisch, terwijl gebruikers van de Microsoft-browser deze handmatig moesten uitvoeren. Internet Explorer zou daarom onbetrouwbaarder en onveiliger zijn dan andere browsers.

Marktaandeel volledig ingestort

Door al deze factoren is het marktaandeel van Internet Explorer in 2022 naar 2 procent gedaald. Google Chrome is verreweg het populairst (77 procent), op ruime afstand gevolgd door Safari (8 procent), Mozilla Firefox (7 procent) en Microsoft Edge (5 procent).

Helemaal het einde van Internet Explorer is het overigens nog niet. De browser wordt nog wel ondersteund op enkele oudere besturingssystemen, zoals onder meer Windows 8.1 en Windows 7 met uitgebreide beveiligingsupdates.