Google is bereid om andere bedrijven advertenties te laten verkopen op YouTube, meldt persbureau Reuters. De techgigant zou zo een boete van de Europese Commissie wegens machtsmisbruik proberen te voorkomen.

De Europese Commissie opende vorig jaar een onderzoek naar Google en zijn reclamepraktijken. Brussel wil weten of de techgigant de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten.

In het onderzoek wordt met name bekeken of Google de toegang tot gebruikersgegevens voor reclamepraktijken alleen voor eigen gebruik reserveerde en derden daar geen toegang toe gaf.

De Europese Commissie noemde in het bijzonder Google's Ad Manager waarmee reclames kunnen worden verkocht op YouTube. Adverteerders moeten dat systeem gebruiken en daarmee worden concurrenten van Google mogelijk benadeeld.

Het voorstel van Google om die beperkingen op te heffen is deel van een poging van het techbedrijf om het onderzoek van de Europese Commissie te laten beëindigen. Ook wil het bedrijf een boete, die tot 10 procent van de wereldwijde omzet kan bedragen, voorkomen.

Google en moederbedrijf Alphabet hebben al drie boetes gekregen van de Europese Commissie vanwege mededingingsovertredingen.