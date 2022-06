Een Amerikaanse vader en moeder hebben een rechtszaak aangespannen tegen Instagram-eigenaar Meta. Ze beweren dat hun negentienjarige dochter "verslaafd was geraakt aan Instagram en daardoor een eetstoornis ontwikkelde", meldt USA Today maandag.

Volgens Kathleen en Jeff Spence maakte hun dochter Alexis een Instagram-account aan toen ze elf jaar was. Dat is twee jaar jonger dan de minimale leeftijd die het platform hanteert.

In de jaren die daarop volgden, raakte Alexis verslaafd aan Instagram, zeggen haar ouders. Ook ontwikkelde ze een eetstoornis en kampte ze met zelfmoordneigingen.

De familie Spence is naar eigen zeggen "emotioneel en financieel geschaad door het verslavende ontwerp van Meta". Daarom eisen Alexis' ouders onder meer een vergoeding voor de medische uitgaven. Ook willen ze dat Meta "de verantwoordelijkheid neemt om de app veiliger te maken voor tieners".

Meta heeft niet gereageerd op de vragen van USA Today over de rechtszaak en de beschuldiging.

In rechtbankdocumenten wordt verwezen naar The Facebook Papers, documenten die vorig jaar door Meta-klokkenluider Frances Haugen zijn gelekt. Uit een van die documenten bleek dat Instagram intern onderzoek heeft gedaan naar de negatieve invloed van het platform op het zelfbeeld van tieners. Meta heeft die negatieve effecten gebagatelliseerd, schreef The Wall Street Journal destijds.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).