De Wikimedia Foundation, de organisatie achter Wikipedia, gaat in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Moskou. Die vindt dat Wikipedia met artikelen over de oorlog in Oekraïne Russische desinformatiewetten heeft overtreden.

De Wikimedia Foundation is 6 juni in beroep gegaan tegen de uitspraak, schrijft de organisatie maandag. De informatie op Wikipedia is beschermd door de vrijheid van meningsuiting en bevat geen desinformatie, schrijft de organisatie.

"De informatie in kwestie is gebaseerd op feiten en wordt gecontroleerd door vrijwilligers die voortdurend artikelen op de site bewerken en verbeteren. De verwijdering ervan zou daarom een schending zijn van het recht van vrije meningsuiting en toegang tot kennis."

In april legde de rechtbank in Moskou de Wikimedia Foundation een boete van 5 miljoen roebel (ongeveer 84.000 euro) op. Die boete is bedoeld voor zeven Russischtalige artikelen die op Wikipedia staan, waaronder een over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het Russische communicatieagentschap Roskomnadzor oordeelde dat Wikipedia de wet overtreedt door "verboden informatie" te delen.

"Deze beslissing impliceert dat goed onderbouwde, geverifieerde kennis op Wikipedia die niet met de visie van de Russische overheid strookt desinformatie is", zegt Wikimedia Foundation-topman Stephen LaPorte. "De regering richt haar pijlen op informatie die van vitaal belang is voor het leven van mensen in tijden van crisis."

Wikipedia is niet de enige organisatie die in Rusland op de vingers is getikt wegens het verspreiden van "verboden berichten". Google werd in april voor 45.000 euro beboet, omdat de techgigant "nepinformatie over de speciale operatie" in Oekraïne niet had verwijderd.