De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Apple hebben maanden gebakkeleid over het beleid rond datingapps in de App Store. De techgigant voldoet nu eindelijk aan de regels, maar daar ging flink wat aan vooraf.

De zaak begon in december. Apple werd toen door de ACM op de vingers getikt, omdat datingapps alleen konden gebruikmaken van de betaalsystemen van Apple en niet van die van andere bedrijven.

Het gaat om datingapps als Tinder, Lexa en Bumble. Als gebruikers van die apps bijvoorbeeld een abonnement nemen, dan wordt de betaling door Apple verwerkt. De makers van die apps willen dat ook andere partijen betalingen kunnen verwerken binnen Apples mobiele besturingssysteem iOS. Daarmee hopen ze ook goedkoper uit te zijn, want Apple vraagt 30 procent provisie over die betalingen.

Apple kreeg van de ACM twee maanden de tijd om de voorwaarden aan te passen, zodat consumenten niet alleen via het betaalsysteem van Apple, maar ook via andere systemen kunnen betalen. Ook moesten aanbieders de mogelijkheid krijgen om in hun datingapp te verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app.

Aanpassingen voldeden niet aan eisen

De techgigant maakte het gebruik van alternatieve betaalsystemen mogelijk, maar het nieuwe beleid voldeed nog steeds niet aan de eisen van de ACM. Er werden nog te veel drempels opgeworpen om te betalen via alternatieve betaalsystemen, vond de toezichthouder. Daarom moest Apple een dwangsom van 5 miljoen euro betalen.

Dat bedrag liep op. Elke week dat het beleid niet aan de eisen voldeed, kwam er 5 miljoen euro bij, tot een maximum van 50 miljoen euro. Dat maximum werd eind maart bereikt.

Apple liet vervolgens in een brief weten dat de zaak wellicht bij de rechter moest worden uitgevochten. Ook de ACM leek dat niet uit te sluiten. "Het lijkt erop dat Apple geen wijzigingen gaat aanbrengen in de voorstellen om te voldoen aan de eisen", zei een woordvoerder.

Apple gaat nog in beroep

Daarna bleef het enige tijd stil. Totdat de ACM vrijdag liet weten dat Apple opnieuw zijn beleid heeft aangepast. Datingappontwikkelaars in Nederland krijgen nu onder meer de mogelijkheid om te kiezen voor een alternatieve betalingsmethode in combinatie met de in-appaankopen van Apple.

Daarmee lijkt de kous misschien af, maar niet als het aan Apple ligt. Het bedrijf schreef vorige week in een verklaring dat "een aantal aanpassingen niet in het belang is van de privacy en dataveiligheid van gebruikers".

De techgigant tekent daarom beroep aan tegen de aanpassing. De boete van 50 miljoen euro blijft ondanks de nieuwe aanpassingen staan.