Meerdere hogescholen hebben last van verbindingsproblemen met roamingdienst eduroam. Daardoor kunnen leerlingen en docenten geen of moeilijk toegang krijgen tot het wifinetwerk dat door de dienst wordt ondersteund.

Eduroam biedt hogescholen en middelbare scholen toegang tot hun wifinetwerken. Doordat er problemen met de verbinding lijken te zijn, hebben docenten en studenten geen toegang tot het netwerk.

Onder meer Hogeschool Utrecht en Universiteit Leiden lijken last te hebben van verbindingsproblemen. Uit een rondvraag van Trajectum, het online nieuwsplatform van Hogeschool Utrecht, blijkt dat verschillende studenten geen of moeilijk toegang krijgen tot het netwerk.

Het is niet duidelijk hoeveel onderwijsinstanties precies last hebben van de storing. Ook is niet bekend of hogescholen buiten Nederland verbindingsproblemen ervaren.