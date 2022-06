Wie bij de RDW zijn kentekenhistorie online aanvraagt, hoeft daar niet meer voor te betalen. Dat meldt de Consumentenbond maandag. Het betalen voor de kentekeninzage was namelijk in strijd met de privacywet AVG.

Eerder moesten consumenten die hun kentekenhistorie online opvraagden 4,65 euro betalen aan de RDW. Volgens de Consumentenbond was dat echter in strijd met de privacywet. Daarin staat dat consumenten onbelemmerd toegang moeten hebben tot alle persoonsgegevens die een organisatie of bedrijf van hen heeft.

De RDW stelde echter dat ze voor het gevraagde bedrag extra gegevens leverden. Het opvragen van de huidige kentekengegevens was namelijk wel gratis. Daarnaast was het al mogelijk om de kentekenhistorie gratis aan te vragen via een brief met een kopie van het identiteitsbewijs.

De Consumentenbond trok aan de bel bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die gaf de organisatie gelijk en droeg de RDW op om hun procedure aan te passen. Inmiddels heeft het bureau dat gedaan. Consumenten kunnen voortaan via DigiD gratis hun kentekenhistorie opvragen. Deze gaat terug tot negen jaar geleden.