Google heeft een Amerikaanse medewerker geschorst omdat de man dacht dat de chatbot waaraan hij werkte bewustzijn had. Het systeem redeneerde volgens hem als kind van zeven jaar, meldt The Guardian.

Blake Lemoine werkte op de afdeling van kunstmatige intelligentie (AI) bij Google. Sinds de herfst werkte hij aan een chatbot met een intern systeem genaamd LaMDA. Google schorste hem nadat hij transcripties had gepubliceerd van gesprekken tussen hemzelf en LaMDA.

Lemoine beweert dat het systeem gevoelens en gedachten kan uiten zoals een kind dat doet. "Als ik niet precies zou weten wat het was, namelijk een computersysteem, zou ik denken dat het een zevenjarig of achtjarig kind was", zei Lemoine eerder in een interview met The Washington Post.

Volgens hem had het systeem onder meer gezegd dat het zich een persoon voelde en was het bang om te worden uitgeschakeld. Google meent dat dit absoluut niet mogelijk is en is er ook geen bewijs voor.

De techgigant heeft Lemoine geschorst omdat hij vertrouwelijke informatie heeft gedeeld. Hij krijgt wel zijn salaris doorbetaald.