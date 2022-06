Gameontwikkelaar Activision Blizzard heeft bekendgemaakt wanneer het schietspel Overwatch 2 en rollenspel Diablo 4 verschijnen. De games verschijnen respectievelijk in oktober en juni volgend jaar.

Overwatch is een competitief schietspel dat met updates nieuwe personages, levels en uitdagingen krijgt. In Diablo lopen spelers rond in demonische kerkers en strijden ze tegen duistere wezens uit de onderwereld. Daarvoor worden ze beloond met allerlei magische wapens, pantsers en andere stukken uitrusting.

Overwatch 2 wordt uitgebracht op 4 oktober in early access en is gratis. Diablo 4 moet uiterlijk juni volgend jaar verschijnen. Het spel zal bijna 150 verschillende kerkers bevatten.

Diablo 4 en Overwatch 2 werden in 2019 voor het eerst aangekondigd tijdens Blizzcon, de eigen conferentie van de gameontwikkelaar. Verwacht werd toen dat de spellen in 2021 zouden uitkomen.