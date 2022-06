Techconcern Google is bereid 118 miljoen dollar, omgerekend ruim 112 miljoen euro, te betalen om een rechtszaak vanwege genderdiscriminatie te schikken. Dat zeggen advocatenkantoren die 15.500 vrouwelijke werknemers van het bedrijf vertegenwoordigen. Ook lichten onafhankelijke experts het personeelsbeleid van het bedrijf door waarbij ze onder meer kijken naar de manier waarop er wordt geworven.

"Als vrouw die haar hele carrière in de tech-industrie heeft doorgebracht, ben ik optimistisch dat de acties die Google als onderdeel van deze schikking heeft ondernomen, zullen zorgen voor meer gelijkheid voor vrouwen", zei Holly Pease, een van de vrouwen die de zaak heeft aangespannen.

De vrouwelijke medewerksters zeggen dat Google vrouwen ruim 16.500 dollar per jaar minder betaalt dan mannen die "in dezelfde situatie verkeren". Dat zou blijken uit een analyse van David Neumark, een econoom aan de Universiteit van Californië in Irvine.

De schikking moet nog door de rechtbank worden goedgekeurd.