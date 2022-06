WhatsApp-gebruikers kunnen voortaan groepschats aanmaken met maximaal 512 deelnemers. De chatdienst is vrijdag begonnen met het geleidelijk uitrollen van de update voor alle WhatsApp-versies.

Het uitrollen van de update werd als eerste opgemerkt door WABetaInfo. De site was de functie al tegengekomen in een eerdere testversie van WhatsApp.

De functie was eerst alleen beschikbaar onder een kleine groep testers, maar nu lijkt het erop dat alle WhatsApp-gebruikers de grootte van hun groepschats kunnen uitbreiden. Voorheen konden gebruikers groepen maken met maximaal 256 deelnemers.

WhatsApp is de laatste maanden bezig met het uitrollen van verschillende grote updates. Zo is het sinds vorige week mogelijk om mediabestanden van 2GB te delen. Dat kunnen foto's, filmpjes of documenten zijn. Ook zou de chatapp werken aan de mogelijkheid om tekstberichten te wijzigen.