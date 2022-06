De overheid gaat de grond waarop een veelbesproken datacentrum voor Meta zou komen nog niet verkopen aan de gemeente Zeewolde. De gemeente voldoet nog niet aan de gestelde voorwaarden. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) vrijdag gezegd.

"Dan is ook de boodschap aan Zeewolde: op dit moment wordt de grond nog niet verkocht", zegt minister De Jonge. De minister gaat hierover in gesprek met de gemeente Zeewolde. "We weten ook dat de politieke situatie in Zeewolde natuurlijk is veranderd", benadrukt hij.

Partijen die zich verzetten tegen de komst van het datacentrum boekten een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Of het datacentrum nu officieel van de baan is, is nog niet duidelijk.

Vrijdag stemde de ministerraad in met strikte regulering van grote datacentra. Dat betekent dat gemeenten in bestemmings- en omgevingsplannen geen datacentra mogen toelaten.

Een paar gebieden in de provincies Groningen en Noord-Holland zijn hiervan uitgezonderd. Deze bevinden zich aan de rand van Nederland, waar volgens het kabinet voldoende ruimte is. Ook voor het Flevolandse Zeewolde heeft het besluit geen gevolgen.

Zonnepanelen in het ontwerp

Onderzoeksorganisatie TNO heeft kritisch naar de voorwaarden gekeken. Aan een deel van de voorwaarden wordt niet voldaan, aldus De Jonge. "Dan gaat het om de manier waarop de zonnepanelen zijn toegepast in het ontwerp; het gaat over eisen aan duurzaamheid en energie."

De gemeente Zeewolde zegt in een reactie kennis te hebben genomen van de brief erover van De Jonge en een bijbehorende conceptrapportage van het Rijksvastgoedbedrijf. "Het college gaat nu eerst de inhoud bestuderen en komt op een later moment met een reactie."

In maart liet Meta nog weten dat het zijn plannen voor het datacenter in de ijskast had gezet. De gemeenteraad van Zeewolde stemde in december 2021 voor de komst van de datahallen, maar de tegenstanders hebben sinds de gemeenteraadsverkiezingen een ruime meerderheid in de raad.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond in de inleiding dat de Nederlandse overheid de grond in Zeewolde nog niet gaat verkopen aan Meta. Dit klopte niet. De overheid gaat de grond niet verkopen aan de gemeente Zeewolde. Daarom is het artikel aangepast.