Meta gaat mogelijk stoppen met de productie en verkoop van zijn videobelgadget Portal voor consumenten. Dat meldden The Information en The Verge donderdag op basis van bronnen.

Met Portal kunnen gebruikers videobellen via hun televisie. Het apparaat is nooit in Nederland uitgebracht, maar is wel te koop in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Volgens The Information wil Meta zich met de gadget meer richten op bedrijven, omdat het apparaat bij consumenten niet aanslaat. Een anonieme bron van The Verge heeft de informatie bevestigd.

Naar verluidt maken investeerders zich zorgen over de grote uitgaven aan hardwareprojecten die onvoldoende winst opleveren. Daarop zou Meta hebben besloten de productie en verkoop van het apparaat af te schalen. Meta heeft zelf nog niet gereageerd op de berichten.

Er gaan meerdere geruchten over hardwareprojecten van Meta die worden stopgezet of gepauzeerd. Persbureau Bloomberg meldde donderdag dat het Amerikaanse techbedrijf de ontwikkeling van zijn eigen smartwatch in de ijskast heeft gezet.