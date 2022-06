Apple wil volgend jaar een MacBook Air met een 15 inchscherm uitbrengen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Ook zou het bedrijf werken aan een laptop van 12 inch, waarvan de specificaties nog niet bekendgemaakt zijn.

De nog niet aangekondigde MacBook is een grotere variant van de pas aangekondigde MacBook Air van 13,6 inch.

Techjournalist Mark Gurman beweert dat de 15 inchlaptop niet voor het voorjaar van 2023 op de markt komt. Als die informatie klopt, dan zou dat de eerste MacBook Air met een scherm van 15 inch zijn.

Apple zou ook bezig zijn met een 12 inchlaptop. Die moet eind 2023 of begin 2024 verschijnen, claimt Gurman. De laatste keer dat Apple een MacBook van dat formaat uitbracht, was in 2019.

Andere details over de laptops, zoals technische specificaties en prijzen, zijn niet bekendgemaakt. Apple wil niet reageren op het bericht van Bloomberg.