Sony gaat de bekende zombiegame The Last of Us in een nieuw jasje steken. Het spel krijgt op 2 september een remake voor de PlayStation 5.

De nieuwe versie gaat The Last of Us Part I heten en is een remake van het in 2013 uitgebrachte origineel. Daarin nam het personage Joel het meisje Ellie onder zijn hoede. Samen probeerden ze door een postapocalyptische wereld met besmette mensen te komen.

Volgens regisseur Neil Druckmann van gameontwikkelaar Naughty Dog is het spel helemaal opnieuw gebouwd voor de PlayStation 5. Wel is er gebruik gemaakt van oude motioncapturebeelden.

Daarnaast werkt Naughty Dog aan een nieuwe The Last of Us-game. Het gaat om een multiplayerspel. Het verhaal zal zich afspelen op een andere locatie en krijgt andere hoofdpersonages. Naar verwachting wordt de game volgend jaar uitgebracht, maar meer details zijn nog niet bekendgemaakt.

Eigenlijk had Naughty Dog een multiplayermodus willen toevoegen aan het in 2020 verschenen The Last of Us Part II. Uiteindelijk werd deze modus geschrapt, vermoedelijk uit tijdnood.