Facebook-moederbedrijf Meta is naar verluidt gestopt met het maken van een smartwatch met twee camera's, schrijft Bloomberg donderdag. Het bedrijf zou nog wel andere apparaten voor om de pols ontwikkelen.

Er verschenen vorig jaar meerdere berichten dat Meta aan een eigen smartwatch zou werken. The Verge schreef in juni dat het bedrijf van plan was om twee camera's op de smartwatch te zetten. Een aan de voorkant om mee te videobellen en een op de achterkant om foto's en video's mee te maken.

Mogelijk ging het om een prototype van een smartwatch, die overigens nog niet door Meta zelf was aangekondigd. Volgens Bloomberg was de wearable al zeker twee jaar in ontwikkeling.

Op de smartwatch zouden functies komen zoals een activiteitentracker, een muziekspeler en de mogelijkheid om berichten te sturen. Het apparaat zou volgens ingewijden in de lente van 2023 moeten verschijnen voor zo'n 349 dollar, omgerekend bijna 330 euro.

Meta werkt naar verluidt nog wel aan andere wearables. Het bedrijf ziet vooral de potentie van deze apparaten in het metaverse. Meta wil een virtuele wereld scheppen waar gebruikers alles kunnen doen, van werken tot sporten en gamen. Met wearables zouden arm- en handbewegingen van mensen naar de virtuele wereld vertaald kunnen worden.