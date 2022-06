TikTok krijgt avatars en een Nederlandse app wint een belangrijke ontwerpprijs van Apple. Dit zijn de apps van de week.

Odio

Apple presenteerde afgelopen week de winnaars van de Apple Design Awards: twaalf apps die volgens het bedrijf iets bijzonders doen. Het Nederlandse Odio ging met een van deze prijzen naar huis. Deze app biedt rustgevende omgevingsgeluiden.

Dat gaat een stukje verder dan simpele regengeluiden of het rustig kabbelen van een beekje. De app gebruikt namelijk ruimtelijke audio. Als je AirPods of een koptelefoon van Beats draagt, lijkt het alsof de geluiden daadwerkelijk om je heen klinken.

Odio gebruikt dan ook niet zomaar geluiden, maar soundscapes die artiesten hebben gecomponeerd. Het idee is dat je afleidingen in je omgeving wegfiltert door jezelf in zo'n soundscape te dompelen. Je kunt ze zelf aanpassen, bijvoorbeeld door geluiden toe te voegen, te verwijderen, dichterbij of juist verder weg te plaatsen.

De app is gratis, maar om alle soundscapes te kunnen beluisteren is een abonnement nodig. Om de winst van de Design Award te vieren, heeft het team uit Eindhoven de nieuwe soundscape 2 Hours aan de app toegevoegd. Die is gratis voor alle gebruikers.

Download Odio voor iOS (gratis).

Feelee

Omgaan met je gevoelens is voor veel mensen geen makkelijke taak en zeker niet voor jongeren. Verschillende jeugdhulporganisaties hebben de krachten gebundeld om een app te maken die jongeren hierbij kan helpen. Het resultaat is de app Feelee.

In de app kies je elke dag een emoji die past bij jouw gevoel op dat moment. Die informatie wordt gekoppeld met automatisch vergaarde data. De app ziet namelijk hoeveel je beweegt, slaapt en op je telefoon zit. Dat moet jongeren helpen om te begrijpen wat bijvoorbeeld weinig slaap of een hele dag naar je smartphone turen met je gemoedstoestand kan doen.

Het idee is dat deze informatie vervolgens gebruikt kan worden in een gesprek met een hulpverlener. Maar ook zonder extra hulp kan de app je helpen inzicht in je eigen emoties te krijgen.

Download Feelee voor Android of iOS (gratis)

TikTok

TikTok introduceert avatars: geanimeerde personages waarmee je jezelf in de videoapp kunt laten zien zonder je gezicht te tonen. Deze avatars zijn vrij aan te passen. Je kunt diverse haarstijlen, make-up en accessoires kiezen. De avatars worden nu wereldwijd uitgerold. Als je ze hebt, vind je de avatars in de effectenhoek van de app door te zoeken op 'avatar'.

TikTok benadrukt dat dit de eerste versie is en dat het bedrijf de figuurtjes zal blijven verbeteren. Daarbij staat inclusiviteit hoog in het vaandel. Zo biedt TikTok een breed scala aan huidskleuren, haarkleuren en kledingstukken, zoals hoofddoeken.

Daarnaast introduceert TikTok schermtijdpauzes. Die kunnen gebruikers zelf instellen, zodat ze niet te lang door blijven swipen in de app. Ook wordt er een nieuw schermtijddashboard met statistieken geïntroduceerd. Gebruikers tussen de dertien en zeventien die de app meer dan honderd minuten per dag gebruiken, krijgen een melding met informatie over deze schermtijdopties.

Download TikTok voor Android of iOS (gratis).