Wat is de beste activiteitentracker? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Met zo'n tracker kun je eenvoudig en nauwkeurig je bewegingen bijhouden. Ook kun je je hartslag meten. Activiteitentrackers lijken op smartwatches, alleen zijn ze meestal wat eenvoudiger en hebben ze minder functies.

De Consumentenbond test activiteitentrackers op onder meer het bijhouden van conditie, smartfuncties, gebruiksgemak en batterijduur. Er zijn in totaal 21 stuks getest die goed tot redelijk verkrijgbaar zijn.

Een model van Fitbit komt als Beste uit de Test. Door de gunstige prijs is deze tracker tegelijk ook de Beste Koop. Hou je van een iets luxere uitstraling? Dan kun je gaan voor een ander, iets duurder model van Fitbit.

Beste uit de Test én Beste Koop: Fitbit Charge 4 - Black

De Fitbit Charge 4 is al een tijdje op de markt. Maar hij laat de concurrentie nog steeds achter zich. Deze tracker blinkt uit in nauwkeurigheid en dat zie je zowel bij stappen tellen als de afgelegde afstand.

Ook de hartslagmeter is nauwkeurig. Vooral in rust of tijdens lichte beweging, zoals fietsen. Hij is iets minder nauwkeurig tijdens intensief bewegen, zoals hardlopen. Maar zelfs dan scoort de hartslagmeter nog steeds een dikke voldoende.

De tracker heeft een zwart-wit aanraakscherm. Het scherm is buiten soms wat lastig leesbaar. Je hebt ook snel last van lichtreflecties. Binnen is het scherm wel goed leesbaar.

Hij heeft een goede batterij die ongeveer 3 tot 7 dagen meegaat (afhankelijk van hoe je 'm gebruikt). Opladen duurt wel wat lang, zo'n 2,5 uur.

Hij heeft een ingebouwde gps-ontvanger. Je kunt 'm ook koppelen aan je telefoon. Dan kun je op de armband zien of je gebeld wordt en je kunt berichtjes ontvangen. Je kunt geen muziek bedienen op je telefoon vanaf de armband.

Alternatief: Fitbit Luxe - Lunar White / Soft Gold Stainless Steel

Deze tracker is ook van Fitbit, maar heeft een luxere uitstraling dan de Charge 4. Hij is ook wat duurder in aanschaf. Maar er zijn meer verschillen.

Zo heeft de Fitbit Luxe geen ingebouwde gps, maar wel een kleurenscherm. De nauwkeurigheid verschilt ook iets. De Luxe is vooral erg goed in het meten van de afgelegde afstand. Stappen en hartslag meet hij ook goed, maar niet zo nauwkeurig als de Charge 4.

Het kleurenscherm van de Luxe is goed leesbaar en goed bestand tegen krassen. De batterij is ook goed en gaat, net als bij de Charge 4, zo'n 3 tot 7 dagen mee. Opladen gaat een stuk sneller, dat duurt bij dit model zo'n 1 uur en 3 kwartier.

Op de armband kun je berichtjes ontvangen en zien of je gebeld wordt. Net als bij de Charge 4 kun je geen muziek bedienen vanaf de tracker.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.