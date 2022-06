TikTok gaat gebruikers meer duidelijkheid geven over hoeveel tijd zij doorbrengen in de app, meldt Endgadget donderdag. Ook rolt het platform nieuwe functies uit waarmee zij hun schermtijd beter onder controle kunnen krijgen.

Een nieuw dashboard toont verschillende statistieken, bijvoorbeeld over hoeveel tijd gebruikers doorbrengen in de app, wanneer zij deze het vaakst openen en hoe vaak per dag ze dat doen.

Gebruikers kunnen nu ook instellen hoelang achter elkaar ze de app willen gebruiken per keer dat ze deze openen. Eerst was het alleen mogelijk een dagelijkse limiet in te stellen. Een andere nieuwe instelling kan ze eraan herinneren een pauze te nemen als ze de app al een langere tijd gebruiken.

TikTok voert de veranderingen door op het moment dat er steeds vaker vragen worden gesteld over de impact van socialemedia-apps op tieners. Openbare aanklagers uit Amerikaanse staten begonnen eerder dit jaar een onderzoek naar TikTok om te kijken welke mogelijke schadelijke effecten de populaire videoapp op kinderen heeft.

TikTok voert daarom ook extra waarschuwingen in voor tieners tussen de dertien en zeventien jaar. Zij zullen nu een wekelijkse update van hun schermtijd krijgen en ontvangen een waarschuwing als ze meer dan honderd minuten per dag in de app hebben doorgebracht.