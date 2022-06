De James Webb-telescoop is eind mei geraakt door een micrometeoriet die groter was dan normaal, meldde ruimtevaartorganisatie NASA woensdag. Daardoor is schade ontstaan aan een van de achttien spiegels van de telescoop.

NASA benadrukt dat de telescoop sinds zijn lancering in december is getroffen door minstens vier verschillende micrometeorieten. Dit zijn meestal kleine fragmenten van een planetoïde, vaak kleiner dan een zandkorrel.

De micrometeorieten waren allemaal klein en pasten binnen de verwachting van de ruimtevaartorganisatie. Het is voor een telescoop van deze grootte sowieso onvermijdelijk om in aanraking te komen met micrometeorieten.

Eind mei werd de telescoop echter geraakt door een grotere micrometeoriet dan waar NASA op rekende. De precieze grootte van de micrometeoriet kon niet worden vastgesteld, maar hij heeft wel schade veroorzaakt aan een spiegel van de telescoop.

De inslag heeft geen directe gevolgen voor de werking van de James Webb-telescoop, maar de spiegel moet wel opnieuw afgesteld worden vanwege de vervorming. De spiegels zijn zo gebouwd dat ze in principe contact met ruimtestof moeten kunnen weerstaan.

De James Webb is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble. De nieuwe telescoop moet onder meer zoeken naar planeten waarop misschien leven mogelijk is, verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal. Het project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro.