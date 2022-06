Miljardair Elon Musk krijgt van Twitter toegang tot alle informatie over de hoeveelheid nep- en spamaccounts die op het platform actief zijn, meldde de Amerikaanse krant The Washington Post woensdag.

Begin vorige maand trok Musk Twitters bericht dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers uit spamaccounts bestaat in twijfel. De Tesla-topman meent dat het probleem veel groter is en gaat uit van zo'n 20 procent.

De miljardair was van plan het sociale medium voor 44 miljard dollar (zo'n 41 miljard euro) te kopen, maar dreigde zich dinsdag terug te trekken. Dit omdat Twitter weigerde cijfers over het aantal nep- en spamaccounts aan hem te overhandigen.

Volgens The Washington Post krijgt Musk nu inzage in een enorme stroom aan gegevens. Het zou gaan om alle informatie over de ruim 500 miljoen tweets die elke dag worden geplaatst.

Musk zei meer duidelijkheid van het bedrijf te willen of anders de stekker uit de deal te trekken. Het aantal actieve gebruikers is belangrijk voor de potentiële winstgevendheid, omdat eigenaren van spamaccounts niet reageren op advertenties. Mogelijk wil Musk Twitter voor een lagere prijs overnemen.