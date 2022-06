Europese autoriteiten geven WhatsApp nog een maand de tijd om gebruikers op een simpelere te informeren over de algemene voorwaarden van de app. De Europese Commissie heeft WhatsApp opnieuw een brief gestuurd waarin de chatdienst met klem wordt verzocht om de regels duidelijker te maken.

Het gaat er volgens de commissie met name om hoe WhatsApp consumenten in de toekomst gaat voorlichten over updates. Dat moet op een manier gebeuren die gemakkelijk te begrijpen is. "Mensen moeten een heldere afweging kunnen maken of ze WhatsApp nog willen blijven gebruiken nadat een update wordt doorgevoerd", schrijft de Commissie.

Ook moet de chatdienst duidelijker maken of gegevens van mensen worden gebruikt om geld te verdienen en zo ja, op welke manier.

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders zegt dat hij van WhatsApp verwacht dat het bedrijf de Europese regels rondom consumentenbescherming volledig naleeft. "In een eerdere reactie liet WhatsApp zien dat het gebruikers de benodigde informatie over updates verschafte, maar bij gebruikers zorgt de informatie voor verwarring", zegt hij. "WhatsApp heeft nu een maand de tijd om aan consumentenbonden te bewijzen dat zijn werkwijze voldoet aan de consumentenwetgeving."

Wat er gebeurt als blijkt dat WhatsApp daarin tekortschiet, is nog niet bekend.