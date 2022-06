Apple gaat waarschijnlijk last krijgen van een nieuw Europees besluit dat alle nieuwe telefoons verplicht om vanaf eind 2024 een USB-C-aansluiting te bevatten. Apple levert als enige telefoonmaker nog toestellen met een eigen oplaadaansluiting.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten zien de nieuwe afspraken als een succes. "We hebben een deal over de universele oplader!", tweette Eurocommissaris Thierry Breton dinsdag met enig enthousiasme.

De regels voor een oplaadstandaard zijn jaren in de maak. Al in 2009 werd daar in de Europese Commissie over gesproken.

Europese consumenten hebben zich lang gefrustreerd over een stapel verschillende kabels die groeide bij elk nieuw aangeschaft apparaat, schrijft rapporteur Alex Agius Saliba van het Europees Parlement in een verklaring. Onder de nieuwe regels, die vanaf de herfst van 2024 in werking treden, kunnen mensen één kabel gebruiken om al hun apparaten op te laden.

Van de telefoonmakers - de regels gelden ook voor andere soorten consumentenelektronica, zoals laptops en tablets - zal Apple de grootste impact ervaren. Het bedrijf levert al jaren iPhones met een eigen aansluiting voor oplaadkabels, terwijl Android-telefoons inmiddels allemaal zijn voorzien van USB-C. In 2021 verkocht Apple 241 miljoen iPhones wereldwijd, waarvan 56 miljoen in Europa.

Alleen nog welkom in EU met USB-C

Op een persconferentie zei Breton dat de regels niet waren bedoeld om een klap uit de delen aan Apple. "Ze gelden voor iedereen", zei hij. "Wij werken voor de consumenten, niet voor de bedrijven. Wij moeten de bedrijven duidelijke regels opleggen om de markt te kunnen betreden."

Saliba wond geen doekjes om het effect van de regels voor Apple. "Over twee jaar moet Apple producten met een USB-C-aansluiting verkopen om actief te blijven op de Europese markt."

De iPhones zijn tegenwoordig voorzien van een Lightning-aansluiting. Foto: NU.nl/Bastiaan Vroegop

Apple: 'Standaard zit innovatie in de weg'

Apple heeft nog niet gereageerd op het Europese besluit. Eerder beschreef het bedrijf wel problemen met de verplichting van een USB-C-aansluiting. Een universele lader kan consumenten juist schaden omdat innovaties in oplaadnormen zouden worden vertraagd, zegt Apple. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van veiligheid en efficiëntie.

Hoewel Europa hiermee wil zorgen voor minder elektronisch afval, zal daar volgens Apple juist meer van ontstaan. "Kabels en bijhorende accessoires die al in omloop zijn en niet werken met USB-C worden dan weggegooid."

Daar komt nog bij dat Apple geld verdient aan zijn Lightning-aansluiting. Fabrikanten die accessoires maken, moeten een commissie betalen om zich aan te sluiten bij het Made for iPhone-programma. Alleen dan mogen ze Lightning gebruiken voor hun producten, zodat Apple-gebruikers er iets aan hebben. Dat is ook een manier van Apple om controle te behouden over de producten.

Eerste iPhone met USB-C mogelijk al in de maak

Sinds 2015 heeft Apple al een aantal producten uitgebracht met USB-C. Zo is de aansluiting te vinden op nieuwe iPads en op verschillende MacBooks. De laptops van Apple zijn tegenwoordig wel uitgerust met de eigen magnetische aansluiting MagSafe.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Apple-analist Ming-Chi Kuo werkt Apple al aan een iPhone met een USB-C-aansluiting. Het bedrijf zou al voorsorteren op het ingaan van de Europese regels en mogelijk volgend jaar de eerste telefoon uitbrengen die van USB-C is voorzien.