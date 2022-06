Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft trekt zich vanwege de oorlog in Oekraïne verder terug uit Rusland. Het bedrijf stopte in maart al met het verkopen van nieuwe producten en diensten in het land. Wel bleef Microsoft bestaande Russische klanten ondersteunen en bleven de kantoren open.

De activiteiten in Rusland worden aanzienlijk afgebouwd, laat het bedrijf woensdag aan persbureau Bloomberg weten. Als reden noemt Microsoft "de veranderingen in de economische vooruitzichten en de impact op de werkzaamheden in Rusland".

Microsoft belooft bestaande contractuele verplichtingen jegens Russische klanten na te komen. De stop op de verkoop blijft van kracht.

Volgens een woordvoerder van Microsoft treft het besluit meer dan vierhonderd werknemers. "We werken nauw samen met getroffen werknemers om ervoor te zorgen dat ze met respect worden behandeld en onze volledige steun krijgen in deze moeilijke tijd."

Veel grote westerse bedrijven hebben hun activiteiten in Rusland na de Russische invasie van Oekraïne stopgezet. Techconcern IBM heeft zijn bedrijfsactiviteiten in het land opgeschort en Apple en Nike hebben hun verkopen gestaakt. Verder zei de Duitse maker van bedrijfssoftware SAP in april naar een "ordentelijke vertrek" uit Rusland toe te werken.