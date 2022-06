Je gebruikt je smartphone toch al voor zo'n beetje alles in het leven, waarom zou je er niet ook mee betalen? Dit is hoe je dat regelt op jouw telefoon.

Sinds de komst van contactloos betalen gaat het afrekenen in de winkel een stuk sneller. Je hoeft alleen maar je pasje tegen het apparaat te houden en klaar is Kees. Maar je kan zelfs je portemonnee de deur uit doen, want die pinautomaten herkennen ook smartphones als betaalmiddel.

Betalen met je smartphone is net zo makkelijk als met een bankpas: je houdt de telefoon tegen het betaalapparaat en de rest gaat vanzelf. Bij kleine bedragen hoef je niets te doen, maar vaak moet je je telefoon ontgrendelen om de betaling goed te keuren. Dat doe je met je pincode, vingerafdruk of gezichtsscan.

Doordat je telefoon een soort bankpas wordt, is het ook net zo veilig als gewoon pinnen. Als je onverhoopt je telefoon kwijtraakt, moet je wel even je rekening blokkeren bij de bank, maar dat moet ook als je je pasje kwijt bent.

Of jij mobiel kunt betalen, hangt af van je telefoon en de bank waarvan je klant bent. Niet alle banken ondersteunen mobiel betalen, of doen dat alleen op bepaalde telefoons. Sowieso heb je een smartphone nodig waar een NFC-chip in zit, die communiceert met de pinautomaat. Nieuwere modellen van alle grote telefoonmerken hebben nagenoeg altijd zo'n chip.

iOS

Op iPhones loopt het uitvoeren van betalingen via Apple Pay, het betalingssysteem van Apple zelf. Dat betekent dat je bank die app moet ondersteunen, anders kun je er niets mee. De meeste grote banken in Nederland ondersteunen die inmiddels wel, zoals ING, Rabobank, ABN AMRO, ASN Bank, RegioBank en SNS Bank.

Hoe je het activeert, is afhankelijk van je bank. Meestal moet je in de instellingen van de bijbehorende app duiken. Bij ING vind je Apple Pay bijvoorbeeld direct in de instellingen als je op je profiel tikt. Bij de Rabobank en ABN AMRO ga je via 'Zelf regelen' naar de optie Apple Pay.

Android

Google staat meer verschillende betaalmogelijkheden toe, dus kunnen banken op Android-telefoons hun eigen diensten aanbieden.

Met Google Pay bestaat er net als bij Apple wel een eigen app, maar lang niet alle banken ondersteunen die. Van de grote spelers zijn het vooral ABN AMRO en Rabobank waarbij je Google Pay gebruikt. Deze optie vind je in de instellingen van je bankapp. Bij de Rabobank ga je naar 'Betaalmethoden', bij ABN vind je de optie onder 'Zelf regelen'.

Andere banken hebben hun eigen systeem om mobiel betalen mogelijk te maken. Bij ING regel je het bijvoorbeeld via de app die je ook gebruikt voor mobiel bankieren. Hierin ga je via je profiel naar de instellingen, waar je de optie 'Mobiel betalen' vindt.

Klanten van ASN, RegioBank en SNS moeten een aparte app van de bank downloaden. Bij de eerste twee betaal je daarvoor 50 cent per maand.