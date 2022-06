Telegram werkt aan een betaalde abonnementsdienst genaamd Telegram Premium. Voor 4,99 dollar (omgerekend zo'n 4,65 euro) per maand krijgen gebruikers toegang tot extra functies, zoals exclusieve stickers en geanimeerde profielfoto's. Dat schrijft Bleeping Computer op basis van een kanaal op Telegram, dat bijhoudt welke vernieuwingen eraan komen op de chatdienst.

Het is nog niet bekend wanneer de Premium-versie van Telegram officieel uitkomt. In een testversie van de Android-app worden de betaalde functies al genoemd, maar mensen kunnen zich op dit moment nog niet abonneren.

Tegen betaling moeten gebruikers onder meer de mogelijkheid krijgen om bestanden van 4 GB te uploaden. In de huidige versie is de limiet 2 GB. Ook krijgen de abonnees snellere downloads en meer tekens voor hun profielbeschrijving (140 in plaats van 70).

Daarnaast zien zij geen advertenties meer in publieke kanalen en krijgen ze toegang tot exclusieve stickers, waarvoor elke maand updates verschijnen. Mensen kunnen bewegend beeld toevoegen aan hun profielfoto's "om zich beter uit te drukken". Verder zou Telegram stemopnames kunnen omzetten in tekst, voor mensen die liever lezen. Het is niet bekend of dat ook met de Nederlandse taal werkt.

Telegram is en blijft gratis te gebruiken. Vorig jaar kondigde oprichter Pavel Durov wel aan dat de dienst op zoek was naar manieren om geld te verdienen, bijvoorbeeld met reclames tussen de berichten in openbare kanalen.