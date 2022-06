Kindred Group, het moederbedrijf van Unibet, heeft woensdag een onlinekansspelvergunning gekregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa). Het Zweedse bedrijf gaat commerciële kansspelen en sportweddenschappen aanbieden.

In de komende dagen wordt de site Unibet.nl gelanceerd. Het bedrijf zegt een "betrouwbare kansspelaanbieder" op de Nederlandse markt te willen worden. Het is de bedoeling dat ook de nadruk wordt gelegd op verantwoord gokken.

Over dat laatste is een hoop te doen. Zo stelde het journalistieke onderzoeksplatform Pointer onlangs vast dat gokwebsites als TOTO, Kansino en BetCity ernstig tekortschieten met hun wettelijke gokbescherming.

Consumenten mogen sinds 1 oktober vorig jaar legaal online gokken op websites. In ruil daarvoor moeten gokbedrijven verslaving voorkomen, bijvoorbeeld door in de gaten houden hoe vaak en hoeveel geld iemand stort. Nederlanders kunnen volgens Pointer moeiteloos tienduizenden euro's per maand verliezen, ook op overheidsgoksites.