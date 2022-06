De Marshelikopter Ingenuity van NASA heeft na ruim een jaar 28 vluchten gemaakt, maar maakt zich nu op voor een zware winter op de rode planeet. NASA moet een update doorvoeren voordat de helikopter opnieuw kan vliegen. Op dit moment wordt hij door een sensorfout aan de grond gehouden.

Het gaat om een fout met de zogeheten inclinometer. Dat is een belangrijke sensor voor Ingenuity, omdat die wordt gebruikt om de zwaartekracht te meten voordat hij kan opstijgen. De sensor is ook belangrijk bij het positioneren van de helikopter. Die moet altijd in de buurt van de Marsrover Perseverance landen, zodat het apparaat contact kan houden met de aarde.

Het team van NASA heeft een andere manier bedacht om veilig op te stijgen, zodat Ingenuity ook een 29e vlucht kan maken. Daar kunnen andere sensoren aan boord bij helpen, maar die moeten eerst anders worden afgesteld met behulp van een software-update.

Omdat het winter wordt op Mars krijgt Ingenuity veel minder zonlicht dan voorheen, onder meer vanwege het stof dat de zonnepanelen van het apparaat bedekt. Hierdoor krijgt de helikopter minder energie binnen om te functioneren. De winter op Mars duurt tot september of oktober.

Of Ingenuity het tot die tijd overleeft, is nog de vraag. De helikopter gaat al veel langer mee dan oorspronkelijk de bedoeling was. NASA ging ervan uit dat de helikopter vijf vluchten zou maken. Inmiddels heeft het apparaat 28 vluchten afgerond en 6,8 kilometer afgelegd.