Een 35-jarige man uit Heerenveen is dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel. Hij verkocht op internet lijsten met niet openbaar beschikbare persoonsgegevens, die door criminelen misbruikt konden worden voor verschillende vormen van fraude.

De man had gegevens in handen die uit 6.700 computersystemen kwamen. In de bestanden waren grote hoeveelheden gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites en diensten te vinden. Ook beschikte hij over zo'n 12.500 telefoonnummers.

Met de verkoop van deze privégegevens wist de man ruim 70.000 euro buit te maken. Dat gebeurde in de periode van 16 juni 2019 tot en met 29 juni 2021. Criminelen die de gegevens kochten konden de data gebruiken voor frauduleuze zaken als phishingaanvallen. Daarbij doet een crimineel zich voor als iemand anders om slachtoffers geld afhandig te maken.

De rechter oordeelde dat de man misbruik maakt van het vertrouwen dat mensen hebben in het internetverkeer. "De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat daarnaast uit de bewijsmiddelen blijkt dat hij gedurende een periode van ongeveer twee jaren grote hoeveelheden leads heeft aangeboden en verkocht", staat in de strafmotivering. "Door zo te handelen heeft verdachte vele vormen van cybercriminaliteit in heel Nederland gefaciliteerd."