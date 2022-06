Komend najaar verschijnt iOS 16, de grote nieuwe software-update voor iPhones. Apple heeft maandag een aantal vernieuwingen voor de telefoons bekendgemaakt. In dit artikel zetten we op een rij welke updates het bedrijf níét liet zien.

Mensen met een iPhone 8 of nieuwer kunnen iOS 16 installeren. Iedereen met een ouder toestel valt buiten de boot. De iPhone 7 en eerdere modellen zullen niet direct onbruikbaar worden. Wel kunnen apps op termijn minder goed of niet meer werken als ontwikkelaars iOS 15 niet meer ondersteunen. Daarnaast krijgen deze iPhone-bezitters geen beveiligingsupdates meer, waardoor ze meer risico's lopen.

In iOS 16 wordt het toegangsscherm van de iPhone aangepast, zo maakte het techbedrijf maandagavond bekend. Dat is het scherm dat je ziet als de telefoon nog niet is ontgrendeld. Mensen kunnen de weergave naar eigen wens aanpassen, onder meer door het lettertype van de klok te veranderen en door widgets toe te voegen die bijvoorbeeld het weerbericht laten zien. Daarnaast zijn er updates voor iMessage en de manier waarop mensen foto's kunnen delen. Alle aankondigingen lees je hier.

Maar er zijn ook een aantal updates op komst die de presentatie niet haalden. We zetten ze hieronder op een rij.

1. Face ID werkt ook wanneer je je telefoon liggend houdt

In iOS 16 werkt Face ID ook als je je telefoon liggend gebruikt, zoals al langer mogelijk is met nieuwere iPads. Tot nu toe werkt de gezichtsscanner alleen als de iPhone in staande positie voor het gezicht wordt gehouden. Overigens werkt het vernieuwde Face ID alleen "met specifieke iPhones", maar is nog onbekend om welke modellen het gaat.

2. Trillende toetsen tijdens het typen

Het wordt ook mogelijk om trillingen aan te zetten bij het typen. Opvallend genoeg kon dat nog niet met het standaardtoetsenbord van de iPhone. Gebruikers die een trilling wilden voelen bij het typen, moesten uitwijken naar apps van andere ontwikkelaars. Op Android-telefoons wordt de mogelijkheid al jaren ondersteund.

3. Verborgen foto's beter beschermd

In de Foto's-app worden verborgen en recent verwijderde mapjes beter beschermd. Deze albums worden standaard versleuteld in iOS 16 en zijn te openen met de gezichtsscanner, vingerafdrukscanner of een wachtwoord. Ook aantekeningen in de Notities-app kunnen voortaan worden afgeschermd met een wachtwoord.

4. Vertalen werkt nu ook met Nederlandse taal

Apples Vertaal-app werkt in iOS 16 ook met de Nederlandse taal. Vorig jaar werd de app uitgebracht, maar konden geschreven en gesproken teksten nog niet in het Nederlands worden vertaald. De app werkt zoals Google Translate: je spreekt of schrijft een zin en de app vertaalt je tekst in een andere taal. Die zin kun je vervolgens lezen of laten voorlezen door een stem.

5. Wachtwoord van wifinetwerk bekijken

In iOS 16 is het ook mogelijk om het wachtwoord te zien van een wifinetwerk waarop je bent ingelogd. Dat wachtwoord is vervolgens te kopiëren en bijvoorbeeld met visite te delen. Om de bolletjes om te zetten in leestekens, moet je jezelf wel verifiëren via Face ID, Touch ID of het wachtwoord van je telefoon.

6. Aanwijzingen voor scherm dat altijd aan staat

Nieuwssite 9to5Mac schrijft dat in de eerste testversie van iOS 16 ondersteuning is gevonden voor een iPhone-scherm dat altijd aan staat. Mogelijk wordt die optie officieel aangekondigd bij de introductie van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Net als op de Apple Watch zou het scherm van die telefoons altijd aan kunnen staan, met een lage ververssnelheid zodat het niet te veel energie slurpt.