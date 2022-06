Miljardair Elon Musk beschuldigt Twitter ervan belangrijke informatie achter te houden over het aantal nep- en spamprofielen op het platform. Hij was van plan het sociale medium voor 44 miljard dollar (zo'n 41 miljard euro) te kopen, maar dreigt zich nu terug te trekken. Volgens zijn juristen is dat nog mogelijk, maar Twitter wil de deal doorzetten.

De overname is al enige tijd gepauzeerd. Dat heeft te maken met het aantal nep- en spamaccounts dat Twitter heeft gecommuniceerd. Volgens het bedrijf is minder dan 5 procent van de accounts nep of spam, maar Musk wil dat het bedrijf aantoont hoe het aan dat percentage is gekomen. Zelf denkt hij dat zeker 20 procent van de gebruikers nep is.

Twitter weigert deze cijfers aan hem te overhandigen. Musk vat dit op als een poging om hem te dwarsbomen en de kwestie te verdoezelen. Volgens de ondernemer staat in de overnameovereenkomst dat Twitter die data moet aanleveren. Doet het platform dat niet, dan mag hij zich volgens zijn juristen nog terugtrekken.

Om zich volledig terug te kunnen trekken uit de deal, moet Musk daarvoor wettelijk gezien een valide reden hebben. Bijvoorbeeld dat hij fraude heeft ontdekt of als blijkt dat hij op basis van onjuiste informatie is overgegaan tot aankoop.

Twitter zei eerder al dat er helemaal geen juridische grond is om de overname stop te zetten. Het platform gaf daar geen specifieke details over, maar baseert die uitspraak waarschijnlijk op de overeenkomst die er tussen de twee partijen is gesloten.

Het bedrijf herhaalde maandag in een verklaring dat het van plan is de overname af te ronden voor de afgesproken prijs van 44 miljard dollar. Daarnaast zegt het bedrijf informatie te hebben gedeeld met Musk en dat het dat ook zal blijven doen.

Minder betalen voor overname

Het is de vraag hoe serieus het dreigement van de rijkste persoon op aarde is om de deal af te blazen. Sommige analisten denken dat de ondernemer op deze manier druk wil zetten om een lagere overnameprijs af te dwingen.

Daarnaast lijkt het ook sterk dat Musk zich plotseling druk maakt over het aantal spam- en nepaccounts op het platform. Hier heeft hij in het verleden namelijk vaker over geklaagd. Uiteindelijk besloot hij er zelf iets aan te doen door Twitter te kopen.

Volgens de bekende Bloomberg-columnist Matt Levine is het daarom waarschijnlijker dat Musk gewoon minder wil betalen voor Twitter. Het bedrijf is op dit moment op de beurs zo'n 30 miljard dollar waard. Dat is 14 miljard dollar minder dan het overnamebod van de miljardair.

Als Musk op het laatste moment toch afziet van het bod, zou Twitter hem voor miljarden dollars kunnen aanklagen. Het bedrijf zal dan vermoedelijk proberen aan te tonen dat hij de deal heeft stopgezet omdat hij vond dat hij te veel voor het platform moest betalen. Daarnaast moet Musk ook een zogenoemde opzegvergoeding van 1 miljard dollar betalen als hij nu nog van de deal afziet.